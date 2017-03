Fast and Furious 8: ecco il nuovissimo trailer italiano del film con Vin Diesel

3.900.497.522. Tre miliardi, novecento milioni, quattrocentonovantasettemila e cinquecentoventidue dollari.

È la cifra che ha incassato complessivamente, nel mondo, la saga di Fast and Furious, nata come B-movie coatto nel 2001 con il primo film diretto da Rob Cohen, e diventata un fenomeno dalle proporzioni impressionanti.

Tanto per avere un dato di paragone, rimanendo nel mondo delle auto: quando pochi giorni fa il gruppo francese PSA, proprietario dei marchi Peugeot e Citroen, ha acquistato la Opel, ha pagato 2,2 miliardi di euro. Per dire.

Comunque, l'attesa per il debutto nelle sale di Fast and Furious 8, prevista per giovedì 13 aprile, è oramai spasmodica: tanto che andando sul sito www.fast8-ilfilm.it è già possibile acquistare in prevendita i biglietti del cinema.

Il tutto mentre si prepara non solo un nono film, ma anche un live show che girerà il mondo facendo assistere gli appassionati a uno spettacolo nel quale gli spettacolari stunt a quattro ruote del film verranno eseguiti in diretta e senza la mediazione del mezzo cinematografico.

Tutto questo per dire che è appena arrivato il nuovissimo trailer ufficiale in italiano di Fast and Furious 8. Chissà se batterà il record di visualizzazioni stabilito dal primo trailer, quello uscito in dicembre, che è stato visto 139 milioni di volte nelle prime 24 ore (non dalla stessa persona, si presume).

Qui sotto il trailer nella sua versione originale: