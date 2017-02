Fast and Furious 8: da zero a cento in due ore e quaranta minuti

Sta rimbalzando sui siti americani una una notizia. Anzi, un numero. Un sito di cinema rumeno riporta la durata del nuovo Fast and Furious 8 (dal 13 aprile al cinema): 160 minuti (il precedente settimo film si era fermato a 137 minuti). Sì, 160 minuti sono proprio due ore e quaranta. Sarà troppo? Non si può giudicare in anticipo, sapendo peraltro che sul barbecue della saga la carne al fuoco è sempre stata aggiunta, di capitolo in capitolo, e il pubblico ha dimostrato di gradire questa abbondanza di spavalderia. Dopotutto la famiglia del film si è allargata parecchio e nuovi attori, non esattamente di secondo piano, sono saliti a bordo per divertirsi e avere un dignitoso spazio nella storia. In attesa di scoprire se questa durata sia attendibile, è stata diffusa la trama ufficiale in italiano.

Sulla scia di Fast & Furious 7 del 2015, uno dei film che hanno raggiunto rapidamente il miliardo di dollari in tutto il mondo nella storia del box office, nonché il sesto titolo di maggior successo di tutti i tempi, arriva il nuovo capitolo di una delle saghe più popolari e intramontabili di sempre: Fast & Furious 8.

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele, Brian e Mia si sono ritirati dai giochi - ed il resto della squadra è stato esonerato - il gruppo giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma quando una donna misteriosa (l’attrice premio Oscar® Charlize Theron) seduce Dom per convincerlo a tornare nel mondo del crimine da cui non riesce a sfuggire, e a fargli tradire le persone a lui più vicine, la squadra sarà messa a dura prova come mai prima d’ora.

Dalle coste di Cuba alle strade di New York fino alle distese ghiacciate al largo del Mare artico di Barents, la nostra squadra d'elite attraverserà il globo per fermare un ribelle dallo scatenare il caos in tutto il mondo... e riportare a casa l'uomo che li ha resi una famiglia.

Per Fast & Furious 8, Vin Diesel è stato affiancato nuovamente dal cast stellare che include Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges "Ludacris", Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Oltre alla Theron, la serie accoglie i nuovi arrivati Scott Eastwood e l’attrice premiata con l’ Oscar® Helen Mirren. Il film è diretto da F. Gary Gray (Straight Outta Compton), e prodotto sempre da Neal H. Moritz, Michael Fottrell e Diesel.