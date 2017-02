Fast and Furious 8: Charlize Theron seduce Vin Diesel nel trailer del SuperBowl

Fast and Furious 8 ha fatto impennare i suoi fan nel nuovo trailer, trasmesso come da tradizione durante il SuperBowl. La cattivissima Charlize Theron riporta Dominic Toretto (Vin Diesel) sulla strada del crimine, così tutta la banda si unirà per riportare all'ovile Dom e ovviamente salvare il mondo dal piano di un anarchico. F. Gary Gray dirige il solito cast, per una dose di acrobazie corrette in CGI al di là dell'immaginazione: noi facciamo già il tifo per la collaborazione forzata di Jason Statham con Dwayne Johnson, moderati da Kurt Russell. Roba da matti.