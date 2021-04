Fargo compie 25 anni: il trailer della nuova versione restaurata in 4K

News Cinema

All'indomani del terzo, quello che ha ottenuto per Nomadland, debutta il trailer della versione restaurata di Fargo, il film dei fratelli Coen che, tra le altre cose, valse il primo Oscar alla sua protagonista Frances McDormand.

In queste settimane, 25 anni fa, debuttava sugli schermi di mezzo mondo uno dei film più belli e più amati dei fratelli Coen: Fargo.

In occasione di questo speciale anniversario, il film dei Coen è stato restaurato in una splendida versione in 4K che verrà riportata al cinema in molti paesi: e speriamo che tra questi ci possa essere anche l'Italia.

Per annunciare il restauro, è stato reso disponibile online un trailer speciale di Fargo che vi presentiamo qui di seguito.

Curiosamente, e chissà quanto casualmente, il trailer arriva online a pochi giorni dalla vittoria del terzo Oscar da parte di Frances McDormand, che prima di vincere il premio per Nomadland l'aveva ricevuto per la prima volta proprio in veste di protagonista di Fargo.

Fargo, che dall'Academy venne premiato anche per la miglior sceneggiatura originale, è una commedia nerissima che vede la McDormand nei panni dello sceriffo Marge Gunderson, capo della polizia di una piccola cittadina del Minnesota che, incintissima, indaga su alcuni omicidi causati dallo scombinato pianto di un venditore d'auto di Minneapolis in bolletta (William H. Macy) che decide di assoldare due criminali (Steve Buscemi e Peter Stormare) perché rapiscano la moglie e ottengano un riscatto dal ricco suocero.

