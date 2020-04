Far ripartire il cinema: Steven Soderbergh a capo di una commissione per la Directors Guild

News Cinema

Il sindacato dei registi schiera l'autore di Contagion per organizzarsi: quando ripartiranno le produzioni? Quando e come riaprire le sale?

Anche se mettere Steven Soderbergh a capo di una commissione cinematografica per l'emergenza Coronavirus, in passato autore di Contagion, sembra ingenuo, in questo caso si parla di strategie per riaperture di produzioni e sale in America. La Directors Guild, il sindacato dei registi americani, ha deciso che bisogna quanto meno pianificare per tempo una ripartenza del settore, prima di trovarsi a doverlo fare senza alcuna bussola. Lo stop dettato dal Covid-19 sta distruggendo la nostra economia e in particolare il mondo dell'intrattenimento in Italia, e a maggior ragione negli Stati Uniti sta mettendo in ginocchio l'industria. Ecco alcuni stralci dell'annuncio del presidente della DG, Thomas Schlamme, e dell'executive director Russell Hollander.

Oggi ci viene chiesto essenzialmente quando torneremo al lavoro e quando potremo essere certi che sia sicuro farlo. Rassicuratevi, è una cosa su cui anche noi stiamo meditando molto a lungo. Anche se non possiamo dire quando ripartiranno le produzioni, compiremo dei passi per renderlo sicuro quando il momento arrivi. Un comitato nazionale, con a capo Steven Soderbergh e membri di tutte le categorie, è stato incaricato di farlo, esaminando le problematiche ed emettendo raccomandazioni.[...]

E parlando di quando tutti torneremo al lavoro, un secondo comitato è stato nominato per concentrarsi sul preservare l'esperienza cinematografica in modo tale che sia sicura, così da garantire che i film pensati per il grande schermo abbiano quell'opportunità. Il comitato, composto da registi, aiuti regista e direttori di produzione comincerà ora a lavorare, per esaminare nuovi modi di promuovere un ritorno sicuro alle sale, così importante per la nostra cultura e la nostra arte.