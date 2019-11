Fantasy Island: Il trailer italiano dell'horror ispirato alla popolare serie tv

News Cinema

Prodotto dalla Blumhouse, il film è diretto da diretto da Jeff Wadlow, con protagonisti Michael Pena e Maggie Q e arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020.

In Italia era intitolata Fantasilandia, ma il suo titolo originale era Fantasy Island, così come è intitolato il nuovo film prodotto dalla Blumhouse e diretto da Jeff Wadlow. Se la serie molto popolare negli anni 70 e 80 aveva toni prevalentemente fantasy, questo film, in uscita il 13 febbraio prossimo, vira decisamente verso l'horror, come avrete intuito dal coinvolgimento della casa di produzione di Jason Blum.

Del film, che vede protagonista Michael Peña nei panni del Mr Roarke interpretato da Ricardo Montalban nella versione tv, è arrivato il trailer ufficiale in italiano:



Fantasy Island: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Questa qui sotto è la trama ufficiale del film, che vede tra i suoi altri interpreti Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen e Michael Rooker.

In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa - Get Out, Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso quanto remoto villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite