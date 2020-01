Fantasy Island: il final trailer della versione horror di Fantasilandia

News Cinema

L'adattamento della celebre serie Fantasilandia, con Lucy Hale, Michael Peña e Maggie Q, arriverà al cinema il 13 febbraio.

Vi abbiamo già parlato di Fantasy Island, adattamento cinematografico ispirato alla popolare serie tv degli anni Settanta/Ottanta Fantasilandia, con Hervé Villechaize e Ricardo Montalban. In questa versione però, di cui vi mostriamo il trailer finale, i sogni degli ospiti del misterioso mr. Roarke in un resort da sogno si tramutano in incubi.

La produzione è infatti Blumhouse e il regista è Jeff Wadlow, che per lo Studio di Jason Blum ha firmato il recente Obbligo o verità? Nel ruolo di mr. Roarke c'è il sempre bravo Michael Peña, mentre è sparito il suo piccolo assistente. Nel cast ci sono Maggie Q, Michael Rooker, Lucy Hale, Charlotte McKinney, Parisa Fitz-Henley e Austin Stowell.

In Italia, Fantasy Island uscirà un giorno prima dell'uscita americana, il 13 febbraio.