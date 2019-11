Fantasy Island: ecco il trailer dell'horror Blumhouse!

News Cinema

Nominalmente ispirato alla serie tv Fantasilandia, ma virato al rosso, uscirà in America il 14 febbraio.

I più grandi tra i nostri lettori ricorderanno sicuramente la serie degli anni Settanta/Ottanta Fantasilandia, con Ricardo Montalban e Hervé Villechaize. Bene, si sapeva da tempo che la Blumhouse e la Sony stavano preparando un film ispirato al celere show, Fantasy Island, e adesso finalmente è uscito il trailer. Solo che in questo caso non c'è niente di innocuo e l'ambientazione è un luogo di orrori in cui le fantasie diventano incubi.

L'uscita del film in America è prevista per il 14 febbraio 2020. Diretto dal Jeff Wadlow di Obbligo o verità?, ha nel cast Lucy Hale, Michael Peña nel ruolo di Mr. Roarke, Michael Rooker, Charlotte McKinney, Parisa Fitz-Henley e Austin Stowell.

Questa la sinossi:

L'enigmatico Mr. Roarke realizza i sogni segreti dei suoi fortunati ospiti in una lussuosa ma remota località tropicale. Ma quando le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti devono risolvere il mistero dell'isola per salvarsi la vita.

E questo è il promettente trailer!