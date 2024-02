Fantastici 4, l'attesa è finita: i Marvel Studios annunciano ufficialmente il cast!

News Cinema

Dopo mesi d'indiscrezioni, i Marvel Studios hanno scelto la giornata più romantica dell'anno per confermare il cast dell'attesissimo reboot di Fantastici 4, atteso in sala nel 2025. Scopriamo se i rumors corrispondono al vero e chi saranno le star che presteranno il volto ai quattro iconici supereroi!

I Marvel Studios hanno fatto penare e sospirare per mesi i fans, in attesa di aggiornamenti sul reboot di Fantastici 4. Per mesi voci, ipotesi e speculazioni si sono accavallati, nella vana attesa di una conferma che sapesse di ufficialità. Ebbene, nel giorno di San Valentino, il colosso cinematografico ha confermato il cast del cinecomic evento con un artwork a tema condiviso sui social.

Pedro Pascal sarà Reed Richard, alias Mister Fantastic: non esattamente una notizia inaspettata. Di certo, però, l'ufficialità dà tutto un altro sapore all'entusiasmo del fandom dell'attore cileno. Vanessa Kirby, recentemente apprezzata nel film Napoleon, presterà il volto a Susan Storm, ovvero la Donna Invisibile. La star di Stanger Things, Joseph Quinn, interpreterà Johnny Storm e il suo alter ego, la Torcia Umana. Infine, Ebon Moss-Bachrach è confermato nel ruolo di Ben Grimm, La Cosa.

L'artwork è opera di Wesley Burt e lo stile richiama chiaramente gli Anni Sessanta. Non a caso, i quattro personaggi nati dalla penna di Stan Lee hanno sono apparsi per la prima volta proprio nel 1961. Il frizzante sapore dell'illustrazione potrebbe essere un indizio sull'ambientazione del lungometraggio di Matt Shakman? Non conosciamo alcun dettaglio sulla trama del reboot, dunque non è da escludere categoricamente che l'azione potrebbe svolgersi, almeno in parte, in quel passato non così remoto.

La data di uscita di Fantastici 4 è prevista per il 25 luglio 2025. In passato, abbiamo visto il quartetto sul grande schermo nel 2005 e nel sequel del 2007: I Fantastici Quattro e Silver Surfer. Con l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, i Fantastici Quattro fanno ora parte del Marvel Cinematic Universe.

Il regista ha dichiarato che il suo film sarà molto diverso dalle trasposizioni precedenti.

Stiamo facendo le cose in modo molto diverso dal punto di vista della storia, dell'approccio cinematografico, che si adatta davvero al materiale. Vorrei poter dire di più. Mi piacerebbe, ma non posso. Ma penso che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima. E certamente diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima alla Marvel.

Quanto al resto del cast, gira voce da tempo che gli Studios abbiano messo gli occhi su Cillian Murphy per interpretare Dottor Destino in un cameo. A tal proposito, circola con insistenza anche il nome di Mads Mikkelsen. Accattivanti, ma decisamente più fantasiosi, i rumors sul Premio Oscar Javier Bardem, che potrebbe essere Galactus, e su Anya Taylor-Joy: una potenziale e cattivissimaSilver Surfer.