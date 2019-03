Fantascienza da Premio Nobel: il trailer di Aniara, tratto da un'opera di Harry Martinson

Presentato in prima mondiale nel corso del Festival di Toronto del 2018, Aniara è un film di fantascienza svedese dalle premesse piuttosto ambiziose.

Esordio nel lungometraggio di Pella Kågerman, che dirige a quattro mani con il collega Hugo Lilja, Aniara è infatti una trasposizione cinematografica dell'omonimo poema scritto nel 1956 dallo scrittore svedese Harry Martinson, che nel 1974 venne insignito del Premio Nobel per la Letteratura.

Il poema di Martinson, suddiviso in 103 canti, racconta la vicenda di una nave spaziale in viaggio verso Marte con un carico di coloni sopravvissuti a una Terra devastata dalla distruzione, che a causa di un incidente viene scaraventata al di fuori del sistema solare, senza possibilità di riprendere la sua rotta corretta. Follia, rabbia, disperazione e negazione si impossesseranno di donne e uomini a bordo, e avrà inizio una lotta per la sopravvivenza che assumerà varie forme.

La trama del poema di Martinson viene ripresa fedelmente in questo film, che debutterà nelle sale americane il prossimo 17 maggio.

Questo è il primo trailer ufficiale di Aniara, che è piuttosto intrigante (e non solo per le orge):