Fandango ha presentato a Sorrento le novità in arrivo

Un'attenzione come tradizione al cinema d'autore ma anche ai giovani talenti specie italiani. La società di distribuzione Fandango ha presentato a Sorrento i titoli in arrivo nei prossimi mesi. Ne abbiamo parlato con il direttore marketing e distribuzione Gianluca Pignataro.

Un nuovo sguardo al documentario, tornando alle radici della sua storia, per Fandango. Il ramo distribuzione dello storico marchio romano ha presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento un listino novità per il 2025 denso di cinema d'autore, ma anche di storie del reale, oltre a un paio di esordi del giovanissimo nostro cinema che si sono fatti notare nei festival autunnali come Diciannove di Giovanni Tortorici, visto a Venezia, e L'albero di Sara Petraglia, apprezzato alla Festa di Roma.

In questa video intervista con il direttore marketing e distribuzione Gianluca Pignataro ne parliamo meglio.