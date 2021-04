Fama, ossessione, social media: il trailer del film Mainstream con Andrew Garfield e Maya Hawke

News Cinema

Quanto è importante preservare la propria identità se si è famosi su internet? Il trailer del film Mainstream ruota intorno a questa domanda.

Presentato nella sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema di Venezia, Mainstream racconta la storia di una ragazza ventenne di nome Frankie che lavora come barista a Los Angeles e cerca di capire cosa fare del suo futuro, quando incontra un certo Link. Insieme parlano di ideali, di società, di internet e quando iniziano ad avere un seguito sul web, i due e l'amico di lei Jake vengono avvicinati da un manager che vede in loro un potenziale per farli diventare star del web. Il messaggio che cercano di far passare però, "No One Special" (nessuno è speciale), si avvita sulle proprie contraddizioni mentre i loro follower crescono.

Mainstream è scritto e diretto da Gia Coppola (nipote del nonno Francis Ford e nipote della zia Sofia) ed è interpretato da Andrew Garfield e Maya Hawke nei personaggio di Link e Frankie. Accanto a loro ci sono Nat Wolff nel ruolo dell'amico Jake e Jason Schwartzman in quello del manager Mark.

Qui sotto il trailer originale di Mainstream che uscirà negli USA il 7 maggio 2021.