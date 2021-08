Falling: Una clip esclusiva del film di Viggo Mortensen, criticato perché interpreta un gay

News Cinema

In Falling, debutto registico di Viggo Mortensen, l'attore è un uomo adulto gay, alle prese con un padre terribile interpretato da Lance Henriksen. Proprio la scelta di interpretare un omosessuale ha suscitato delle critiche a cui Mortensen ha risposto. Ecco una clip in esclusiva del film attualmente nei nostri cinema.

Vi presentiamo un'altra clip esclusiva di Falling - Storia di un padre, film di debutto dietro la macchina da presa di Viggo Mortensen, che oltre a interpretarlo dirige uno straordinario Lance Henriksen - notissimo ai fan per i suoi ruoli horror e di fantascienza, tra cui quello dell'androide Bishop in Aliens e il capofamiglia vampiro de Il buio si avvicina - nella parte di suo padre, Willis.



Il film racconta una storia di contrasti e tentata riconciliazione padre-figlio, divisi da differenze in apparenze inconciliabili. Dal carattere duro e tradizionalista, Willis non ha mai accettato che il figlio John fosse gay e vivesse col suo compagno e proprio con loro e la figlia adottiva si trova a passare gli ultimi anni della sua vita, quando la demenza senile comincia a farsi strada e non può più vivere da solo.

Quando Falling è uscito in America si sono accese inevitabilmente delle polemiche abbastanza pretestuose per il fatto che Viggo Mortensen avesse scritto per sé il personaggio di un omosessuale e non lo avesse fatto interpretare da un attore dichiaratamente gay. Mortensen, attore anticonformista e uomo intelligente, poeta e pittore, che parla svariate lingue e non ha certo bisogno di facili scandali per farsi pubblicità, ha dato una risposta esemplare durante un'intervista col New York Times, che ha sollevato la questione. Eccola:

Sentite, questa è l'epoca in cui viviamo e io credo sia una cosa salutare sollevare questi temi. La risposta breve è che non pensavo fosse un problema. Poi la gente mi chiede "Bene, e Terry Chen - che interpreta mio marito nel film - è omosessuale?". E la risposta è che non lo so e non avrei mai l'impudenza di chiedere a una persona se lo è, durante il processo di casting. E come fate a sapere com'è la mia vita? Date per scontato che io sia completamente etero. Forse lo sono e forse no. E sinceramente non sono affari vostri. Voglio che il mio film funzioni e voglio che il personaggio di John sia efficace. Quindi, se avessi pensato che non era una buona idea, non lo avrei interpretato.