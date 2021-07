Falling - Storia di un padre: in anteprima esclusiva il poster italiano del primo film da regista di Viggo Mortensen

News Cinema

Si intitola Falling -Storia di un padre l'esordio registico dell'attore Viggo Mortensen e arriverà nei cinema il 25 agosto con Bim Distribuzione. Del film vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale italiano.

Falling - Storia di un padre è il primo film che vede dietro alla macchina da presa Viggo Mortensen, che ai suoi talenti di attore, pittore e poeta aggiunge quello di regista. La storia che l'Aragorn de Il Signore degli Anelli racconta nel film gli ha cominciato a prendere forma mentre il nostro era in aereo e tornava dal funerale della madre. La sua intenzione era di scrivere un racconto che in qualche modo potesse mantenere vivi più a lungo ricordi di famiglia. Il film, tuttavia, parla di un padre, un uomo di nome Willis che, con l'insorgere della demenza senile, abbandona la fattoria in cui ha abitato a lungo e si trasferisce a casa del figlio John, che vive con il suo compagno Eric e la loro figlia Mónica in California. Fra i due sarà lite a prima vista.

Falling ha una forte componente autobiografica perché di demenza senile hanno sofferto tre dei quattro nonni di Mortensen, il patrigno, alcuni zii e zie nonché il padre. Scrivere il copione del film e girarlo è stato quindi per il regista come lasciare aperta una ferita, ma si trattava di un percorso necessario per l'artista.

Se in Falling Viggo Mortensen si ritaglia il ruolo di John, la parte di Willis è andata a Lance Henriksen, che conosciamo per le sue collaborazioni con James Cameron e per il ruolo dell'androide Bishop del film Aliens - Scontro finale, ripreso poi in Alien³ (1992). Protagonista della serie televisiva Millennium, Henriksen interpreta in Falling un vecchio burbero e autoritario almeno quanto il padre di Mortensen, uomo tutto d'un pezzo nato negli anni della Grande Depressione. Il rapporto padre/figlio consente a Falling di esplorare il tema della mascolinità e di lasciare pian piano il posto alla tenerezza, dando al film una connotazione di grande commozione.

In Falling troviamo anche Terry Chen, Laura Linney e, pensate un po’, David Cronenberg, che interpreta uno psicologo. Viggo non ha avuto difficoltà a reclutarlo, perché il regista canadese aveva diretto l'attore danese in ben tre film: A History of Violence, La promessa dell'assassino e A Dangerous Method.

Falling arriverà nelle nostre sale il 25 agosto con Bim Distribuzione.