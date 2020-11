Falling: il commovente trailer del primo film da regista di Viggo Mortensen

News Cinema

Dopo una serie di eccellenti prove d'attore, Viggo Mortensen esordisce dietro alla macchina da presa con una vicenda familiare intitolata Falling e che lo vede protagonista insieme a Lance Henriksen e Laura Linney.

Che Viggo Mortensen avrebbe esordito nella regia con Falling lo sapevamo dal 2018, ma all'epoca il film non era che un abbozzo e non c'era certamente il trailer, che è appena stato diffuso. E’ strano che l'Aragorn del Signore degli Anelli si sia deciso solamente adesso a passare dietro alla macchina da presa. Il poliedrico Viggo eccelle infatti in diverse arti, come la musica, la fotografia e la poesia. Come attore non ha ancora vinto l'Oscar, nonostante diverse candidature, ma chissà che la statuetta dorata non gli arrivi proprio per il suo talento registico.

Falling: la trama del film diretto da Viggo Mortensen

Falling racconta la storia di John, che vive insieme al compagno Eric e alla loro figlia Mònica in California. Il padre di John, Willis, è un uomo forte e con una mentalità un po’ all'antica, oltre che dal carattere difficile, che abita da solo nella fattoria in mezzo al nulla in cui John è cresciuto. Nel momento in cui gli viene diagnosticata una demenza senile che gli impedisce di mandare avanti la fattoria, Willis va a vivere in California da John, che insieme alla sorella Sarah cerca di trovargli una sistemazione non troppo lontana. Sfortunatamente i figli non riescono a far presa sul padre, che si rifiuta con ostinazione di cambiare stile di vita.

Falling: gli interpreti e il trailer del film di Viggo Mortensen

Falling, che ha fatto parte della selezione di diversi festival, è interpretato dallo stesso Viggo Mortensen, che interpreta John. Nel cast ci sono anche Laura Linney, la giovane Gabby Velis, Terry Chen e uno straordinario Lance Henriksen, attore feticcio di James Cameron e non solo. Insieme al trailer del film, che uscirà il 4 dicembre, è arrivato anche il poster ufficiale.

PO