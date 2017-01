Fallen: in esclusiva, il primissimo video dal set del film tratto dai libri Lauren Kate!

E' un film davvero atteso dai tantissimi di fan della saga fantasy best seller creata da Lauren Kate nel 2009. Parliamo di Fallen, il film in uscita nei cinema italiani il 26 gennaio prossimo, distribuito da M2 Pictures, con protagonisti Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke, Malachi Kirby, Hermione Corfield, e Daisy Hea.



A dirigerlo è stato chiamato Scott Hicks, il regista australiano che ci fece appassionare più di 20 anni fa alla straodinaria storia vera del pianista David Helfgott interpretato da Geoffrey Rush nel film Shine, per il quale Hicks fu candidato all'Oscar.

Ed è proprio Scott Hicks, insieme ai protagonisti principali ad accompagnarci sul set del film in una location davvero affascinante, quella del castello di Tura di nei pressi di Budapest, in Ungheria. Ecco in anteprima esclusiva il primissimo video backstage del film:





FALLEN ha per protagonista Lucinda "Luce" Price, una diciassettenne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.



Fallen: Il trailer italiano del film: