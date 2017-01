Fallen, al cinema il film tratto dalla saga di Lauren Kate: 3 nuove clip in italiano

Oggi, 26 gennaio, arriva nei cinema italiani Fallen, il film diretto da Scott Hicks e tratto dal primo dei quattro romanzi della saga best seller internazionale scritta dall'americana Lauren Kate.



Il film che vede protagonisti principali Addison Timlin, Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson, racconta le vicende della diciassettenne Lucinda "Luce" Price, accusata ingiustamete di un reato e spedita al rigido riformatorio Sword & Cross. Lì si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli...

In attesa di vedere il film al cinema, ve ne diamo un'anteprima con tre nuove clip in italiano:













Ecco dove vedere Fallen nei cinema di Roma, Milano e di tutta Italia