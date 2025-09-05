Falcon: il nuovo film di Marco Bellocchio è su Sergio Marchionne, il salvatore della FIAT

News Cinema

Marco Bellocchio annuncia che il suo prossimo film si intitola Falcon e racconta la vita del dirigente d'azienda Sergio Marchionne. Le riprese si svolgeranno nel 2006 e fra gli sceneggiatori ci sono il regista Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi, abituale collaboratrice del regista.

Mentre ancora si dedica alla promozione della serie tv Portobello, presentata al Festival di Venezia 2025 e dedicata al presentatore tv Enzo Tortora ingiustamente incarcerato, Marco Bellocchio annuncia il suo prossimo progetto, che sarà il ritratto di un altro personaggio famoso, e cioè Sergio Marchionne. Il titolo è Falcon e a scrivere la sceneggiatura del film, insieme allo stesso Bellocchio, sono stati Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero del Papa. A produrre saranno Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema.

Le riprese di Falcon devono ancora cominciare, ma sono previste per il 2026 e si svolgeranno tra Stati Uniti e Canada.

Chi era Sergio Marchionne

Nato a Chieti nel 1952 e morto a Zurigo nel 2018, Sergio Marchionne è stato fondamentale per il rinnovamento della FIAT. Cominciò la sua carriera di dirigente d'azienda in Canada e diventò nel 2004 amministratore delegato della FIAT, risollevando l'azienda e lanciando sul mercato diversi nuovi modelli, come la Nuova Fiat Bravo, la Fiat Nuova 500. A lui si deve inoltre l'acquisizione della Chrysler. Nel 2014 Marchionne sostituì Luca Cordero Di Montezemolo alla presidenza della Ferrari.

Sul film e su Marchionne, Marco Bellocchio ha dichiarato:

Mi piace l'idea (perché c'è ancora tanto da fare, siamo solo agli inizi) di raccontare un italiano, Sergio Marchionne, che sfida in America due giganti, GM e Chrysler, e vince. Non si fa assoggettare, non si fa schiacciare, la sua genialità, il suo coraggio e la sua spietatezza manageriale salvano la FIAT che, come dicevano gli esperti, era "tecnicamente fallita". Risorge non solo con lui ma con la partecipazione attiva del giovanissimo "maggiore azionista" e di tutta la famiglia.

Mi piace raccontare di un vincitore, che ritornato in patria, è accolto da alcune istituzioni italiane di sinistra, di centro e di destra con ostilità.

Un "vincitore tragico" lo si potrebbe definire alla fine della storia.

Marco Bellocchio e i suoi grandi

Come abbiamo detto, non è la prima volta che Marco Bellocchio racconta un personaggio celebre e carismatico. Prima di Enzo Tortora, il regista si è soffermato su Aldo Moro, tanto nel film Buongiorno, notte quanto nella serie tv Esterno Notte, affidando il ruolo dell'uomo politico prima a Roberto Herlitzka e poi a Fabrizio Gifuni, protaginista anche di Portobello. Ne Il Traditore il regista ha narrato la vita di Tommaso Buscetta, affidando il ruolo del mafioso a Pierfrancesco Favino. Ancora prima ha dedicato un film (Il principe di Homburg) a Federico II d'Assia-Homburg, e ha ridato lustro in Vincere a Ida Dalser, la prima moglie di Benito Mussolini, chiamando a recitare Giovanna Mezzogiorno. In Bella addormentata, infine, Bellocchio ha parlato di Eluana Englaro, della tempesta mediatica e delle polemiche che provocò la decisione di suo padre Peppino di "lasciarla andare".