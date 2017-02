Falchi: una clip esclusiva del film con Fortunato Cerlino e Michele Riondino e Pippo Delbono

Arriverà nei cinema il 2 marzo prossimo, distribuito da Koch Media, Falchi, il film poliziesco diretto da Toni D'Angelo con protagonisti Fortunato Cerlino e Michele Riondino.

Il film, che vede la partecipazione straordinaria di Pippo Delbono e Stefania Sandrelli e le musiche originali di Nino D'Angelo, è ambientato a Napoli e segue le vicende professionali e umane di Peppe e Francesco, due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile.

In sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese, in un processo di redenzione che non è mai gratuito.



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne diamo oggi un'anteprima con questa clip esclusiva che vede protagonisti Fortunato Cerlino e Pippo Delbono. Quest'ultimo interpreta il commissario Marino che, dopo alcune vicissitudini giudiziarie, si ritrova solo con Mala, il suo amato cane, l'unica cosa che resta della sua famiglia. Beppe (Fortunato Cerlino), suo fedele sottoposto, lo va a trovare non sapendo che dopo questo incontro la sua vita e quella di Mala si intrecceranno per sempre





Falchi: Il trailer del film: