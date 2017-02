Falchi: Fortunato Cerlino e Michele Riondino nel poster del film

Arriverà nei cinema il 2 marzo prossimo, distribuito da Koch Media, Falchi, il film poliziesco diretto da Toni D'Angelo con protagonisti Fortunato Cerlino e Michele Riondino.

Il film, che vede la partecipazione straordinaria di Pippo Delbono e Stefania Sandrelli e le musiche originali di Nino D'Angelo, è ambientato a Napoli e segue le vicende professionali e umane di Peppe e Francesco, due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile.

In sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese, in un processo di redenzione che non è mai gratuito.



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo qui sotto, in anteprima, il poster ufficiale:





Ti potrebbe interessare anche: la nostra intervista in anteprima a Fortunato Cerlino e Toni D'Angelo