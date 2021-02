Face/Off: il remake diventa sequel e lo dirige Adam Wingard

News Cinema

Il rifacimento del thriller di John Woo Face/Off sarà in realtà un sequel e sta per diventare realtà. La Paramount lo ha affidato ad Adam Wingard, regista di cui vedremo presto un film particolarmente atteso.

Vi eravate dimenticati del remake di Face/Off, eh? Con tutto quello che è successo e sta succedendo, vi perdoniamo se state brancolando nel buio. L'importante è che ce ne ricordiamo noi, perché oggi abbiamo una bella notizia da darvi, anzi due: il film ha un regista, il che significa che si farà senz'altro, e non si tratta di un remake ma di un sequel.

A dirigere il proseguimento del thriller di John Woo sarà Adam Wingard, che è il regista dell'atteso Godzilla vs. Kong, il monster movie che uscirà negli USA al cinema e in streaming su HBO Max nello stesso giorno, il 31 marzo 2021. E’ stato proprio lui a dichiarare che il nuovo film non sarà un rifacimento. Lo ha fatto con un post su Instagram, dichiarando che non oserebbe mai reinventare un action movie tanto perfetto e che, insieme a Simon Barrett (con cui ha scritto The Guest e Blair Witch) sta lavorando alla sceneggiatura di un seguito.

A questo punto, sorge spontanea una domanda: nel nuovo film ci saranno i mitici protagonisti di Face/Off, e cioè John Travolta e Nicolas Cage? La speranza è che tornino, sempre che Wingard e Barrett decidano di incentrare la storia sui loro personaggi. Noi, ovviamente speriamo di sì.

Face/Off ha guadagnato in tutto il mondo 245 milioni di dollari ed è stato l'undicesimo film con l'incasso più alto del 1997. E' stato anche candidato agli Oscar nella categoria miglior montaggio sonoro. La sceneggiatura è stata riscritta diverse volte finché non è entrato in scena John Woo, che ha fatto ricorso a effetti speciali che per l'epoca erano prodigiosi e che ha così inaugurato una nuova fase del cinema d'azione hollywoodiano. Il film vedeva l'un contro l'altro armati l'agente dell'FBI Sean Archer e il pazzo criminale Castor Troy che gli aveva assassinato il figlio. Il prodigio di Face/Off, che attirò folle si spettatori in sala, era lo scambio di identità fra i due personaggi in seguito a un avanguardistico intervento di chirurgia plastica che permetteva all'uomo di assumere le sembianze (o meglio la faccia) dell'altro. Di qui l'accattivante titolo.