Facciamo tutti centro: fine riprese per il nuovo film di Paola Randi

News Cinema

Sono arrivate agli ultimi giorni le riprese di Facciamo tutti centro, il nuovo film dell'eclettica regista Paola Randi. Tutti i dettagli.

La carriera di Paola Randi è costellata da film molto diversi uno dall'altro, dalla commedia alla fantascienza. Un eclettismo confermato anche dal suo nuovo film, le cui riprese terminano in settimana. Si intiola Facciamo Tutti Centro, il nuovo film di Paola Randi (Into Paradiso, Tito e gli alieni, Beata te, la serie Luna Nera e Zero su Netflix) prodotto da Fandango con Rai Cinema e con Spotlight Media AG, che sarà distribuito da Fandango Distribuzione.

La trama di Facciamo tutti centro

Questa è una storia di gente comune e straordinaria, con un narratore muto, una realista rivoluzionaria e un irriducibile sognatore all’inseguimento del futuro.Una storia d’amore e d’amicizia tra 3 ragazzi alla ricerca del loro posto nel mondo, della libertà, dell’affermazione della propria unicità, del loro modo di vivere la realtà e di un amore anarchico, in una Milano romantica, città di sogni e d’avventura per chi, come loro, vive fuori dalle cerchie esterne, nei paesi dei pendolari, ma anche di realtà dure e complesse con cui si devono per forza confrontare.

I tre giovanissimi protagonisti sono interpretati da Gabriele Monti, Samuele Teneggi e Ludovica Nasti, nel film oltre a loro: Marco Bonadei, Bruno Bozzetto, Anna Ferzetti, Margherita Di Rauso, Alessandra Casella e Dave Giuseppe Seke.

Il film è scritto da Paola Randi, sul soggetto della stessa Randi con Valia Santella, con la fotografia di Matteo Carlesimo, le scene di Marco Antonio Brandolini, i costumi di Susanna Mastroianni e il montaggio di Andrea Maguolo.