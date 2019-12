Fabrizio Gifuni come Liam Neeson: La belva è un action italiano in fase di riprese con la regia di Ludovico Di Martino

News Cinema

Il film uscirà tra qualche mese distribuito da Warner Bros.

Un reduce di guerra, con un passato nelle Forze Speciali dell’Esercito, vive cupo e solitario lontano dalla sua famiglia. Ha un figlio maggiore che non lo lo ha mai perdonato per la sua assenza, mentre la figlia lo adora incondizionatamente. Un giorno accade qualcosa di tragico che costringe l'uomo a trasformarsi nuovamente in qualcosa che credeva ormai sepolto nel suo passato. Sembra la trama di un film con Liam Neeson, ma non lo è. Si tratta di un action thriller italiano intitolato La belva in cui nel ruolo del protagonista troviamo Fabrizio Gifuni.

Questa storia ad alta tensione che porta il personaggio dell'attore a trasformarsi in un nemico pubblico è attualmente in fase di riprese a Roma ed è diretta da Ludovico Di Martino (insieme a Gifuni nella foto di Elio Di Pace). 27 anni, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, Di Martino ha diretto i cortometraggi Roles, La facile felicità e Pipinara esordendo alla regia di un lungometraggio con Il Nostro Ultimo, visto e premiato in giro per i festival di tutto il mondo. Sua è anche la regia della terza stagione di SKAM Italia.

Scritto da Claudia De Angelis, Nicola Ravera e lo stesso Di Martino e prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia e dalla società Groenlandia, La belva non ha ancora una data di uscita precisa, ma arriverà nel 2020 distribuito da Warner Bros.