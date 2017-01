Fabrizio Bentivoglio: 60 anni, una splendida chioma argentea e nessun bisogno di andare a vedere il beccaccino

Fabrizio Bentivoglio è uno degli attori di casa nostra più amati e apprezzati: tanto dal pubblico (e dalle donne in particolare, che si lasciano volentieri sedurre dal suo fascino stropicciato) quanto dalla critica.

È uno di quelli che raramente, se hanno un film a sostenerli, mancano nelle cinquine dei David di Donatello o dei Nastri d'Argento: anche se poi, a dirla tutta, il David l'ha vinto solo due volte a fronte di undici candidature (per Testimone a rischio e Del perduto amore) e il Nastro altrettante a fronte di dieci (per Il capitale umano, e come produttore di un corto da lui stesso diretto: Tipota).

Fabrizio Bentivoglio è quello versatile, quello che lavora senza snobismi con Fausto Brizzi e Massimiliano Bruno; che non si perde un film di amici come Sergio Rubini o Carlo Mazzacurati; che ha lavorato con Virzì, con Pupi Avati, con Marco Bellocchio e con Paolo Sorrentino; che è stato il genitore redivivo e novello Anchise di Scialla! di Francesco Bruni, e il padre e marito in crisi (con amante mica da poco) di Ricordati di me di Gabriele Muccino.

Fabrizio Bentivoglio è stato eroe borghese per Placido, professore di liceo per Luchetti, testimone a rischio per Pozzese, sottosegretario intrallazzone per Manfredonia.

È stato perfino regista: di quel film storto e sbilenco, ma non per questo sbagliato, che si chiama Lascia perdere, Johnny!, ispirato alla storia del chitarrista degli Avion Travel Fausto Mesolella.

Di fronte a tutto questo - e a molto altro ancora, ma mica posso star qui a scriver tutto - può allora sembrare riduttivo o perfino un po' scortese: ma non c'è svilimento né scortesia nel sostenere che, per me, Fabrizio Bentivoglio è e rimarrà sempre, anche adesso che ha compiuto 60 anni, quello dei suoi primi film con un altro amico storico e collaboratore abituale, Gabriele Salvatores.

Sarà anche una questione affettiva, di cuore e di ricordi, ma per me Fabrizio Bentivoglio è ancora e sempre Marco, il giovane ingegnere milanese che coinvolge la storica comitiva degli anni della scuola e dell'università in un viaggio in Marocco per tirare fuori di galera l'amico Rudy, fattosi beccare con troppo hashish addosso. Quello che in quel Marrakech Express dice che "Non so voi, ma io erano aaanni che non mi divertivo così...", e che ci ha fatto divertire, e un po' commuovere, tantissimo anche a noi.

Ancora di più, e ancora più intensamente (in risate e commozione), per me Fabrizio Bentivoglio è il Federico Lolli di Turné, il film che rimane forse il più bello tra i tanti diretti da Salvatores. Il Lolli che è "introverso, una persona tormentata, ma è il suo bello", che si strugge per amore di una Laura Morante che gli nasconde un segreto e che lo accusa di farle ricatti morali ("Ma quale ricatto morale???"), e che viaggia assieme all'amico Dario su e giù per l'Italia e per i teatri a bordo di una vecchia Mercedes W110 con le ruote che fanno "Katmandu, Katmandu...".

Quello che ai provini recita un monologo da far girare la testa, e che non è di un altro Federico, García Lorca, ma di Mick Jagger; quello che sa bene, giustamente, che "c'è una bella differenza tra riflettere e scopare" e che se l'americano vuole i capelli corti, lui "Tac, corti."

Ecco. Corti o lunghi, ora quei capelli, i capelli di Fabrizio Bentivoglio, sono ancora invidiabilmente intatti, sebbene non più scuri ma argentei. Gli anni non sono più i trenta, ma i sessanta, ma il talento e il carisma sono rimasti gli stessi. E possiamo stare tranquilli: a Fabrizio Bentivoglio nessuno lo deve mai portare fuori scena per mostrargli il beccaccino.