Fabrice Luchini continua a recitare fiabe di Jean de la Fontaine sui social

News Cinema

In tempo di quarantena Luchini invita i suoi follower a seguire la sua narrazione delle fiabe del grande autore francese.

Ci ha preso gusto, Fabrice Luchini, e da grande istrione si diverte ad allietare i suoi follower leggendo brani delle fiabe di Jean de la Fontaine, con la giusta atmosfera, musica di qualità di sottofondo. Un modo per intrattenersi durante la quarantena a cui praticamente tutto il mondo è costretto in queste settimane. De la Fontaine è un autore del XVII secolo famoso per le sue fiabe con protagonisti degli animali: Il gallo e la volpe, il corvo e la volpe, il gatto e la tigre, per citare alcune fra le più celebri.

Sono letture riservate a chi se la cava con il francese, anche se la musicalità dell’eloquio del grande attore siamo convinti possa intrattenere anche senza coglierne a pieno il significato. Ecco qua sotto i suoi ultimi video condivisi.

Une nouvelle fable de la Fontaine sur Instagram, Le coche et la mouche, sur les importuns ... #Fabriceluchini pic.twitter.com/KgxDXLqynF — Fabrice Luchini (@LuchiniOfficiel) March 30, 2020