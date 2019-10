Fabio Rovazzi e Will Smith: Una stanza in due - Guarda il video

News Cinema

E' successo a Budapest in occasione dell'anteprima di Gemini Man. Un errore di prenotazione, ed ecco cosa è successo...

Un problema di prenotazione in hotel, un'incomprensione alla reception, ed ecco che Fabio Rovazzi si è visto assegnare la stanza già occupata da Will Smith. E' successo a Budapest in occasione dell'anteprima di Gemini Man, il nuovo film di Ang Lee, in uscita il 10 ottobre prossimo, in cui il celebre attore americano è doppiamente protagonista, visto che deve condividere lo schermo con il suo clone più giovane.

Rovazzi, appassionato di cinema, era anche lui nella capitale ungherese per partecipare all'anteprima del film ma mai e poi mai si aspettava di dover condividere la stessa stanza d'albergo proprio con Smith.

Il video qui sotto, postato sul canale youtube di Fabio, ci racconta cosa è accaduto davvero: