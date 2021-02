F9: lo spot per il Super Bowl del nono film della saga a tutta velocità con Vin Diesel

News Cinema

Come di consueto la notte del Super Bowl è stata l’occasione per presentare nuove immagini dei film più attesi dei prossimi mesi, ecco uno spot adrenalinico per F9.

Il nono capitolo della saga più veloce degli ultimi anni è in arrivo. Si intitola F9, il ritorno di Fast & Furious, e vi presentiamo lo spot andato in onda durante il Super Bowl, per continuare a regalare al pubblico affezionato da vent’anni nuove iniezioni di adrenalina, sperando di poterlo fare in una bella sala cinematografica. Ha incassato oltre 5 miliardi negli anni e in tutto il mondo, e creato personaggi ormai iconici come il Dom Toretto interpretato da Vin Diesel, che dopo la tragica scomparsa del suo grande amico Paul Walker è ormai il volto e l’anima della serie.

Nel corso della scorsa notte del Super Bowl, la Universal ha presentato nuove immagini di F9, un nuovo spot del film in cui torna alla regia Justin Lin, dopo aver diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo. Dom Toretto vive ormai una vita ritirata e tranquilla, insieme con l’amata Letty e il figlio, il piccolo Brian, ma ovviamente l’idillio non durerà molto e verrà convinto e coinvolto in avventure adrenaliniche in mezzo mondo, da Londra a Tokyo, dal centro America a Edimburgo.

Oltre a Vin Diesel, nel film ritornano Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, oltre a Helen Mirren e Charlize Theron. C’è anche la novità Cardi B nei panni di un nuovo personaggio, Leysa, una donna legata al passato di Dom. Previsto anche un cammeo del fenomeno del Reggaeton, Ozuna.

Ecco lo spot del Super Bowl di F9.