F1, un nuovo adrenalinico spot per il film con Brad Pitt sulla Formula 1, con licenza ufficiale

F1 con Brad Pitt è tornato a mostrarsi, tra gli spot per il Super Bowl: trenta secondi di grande impatto scenico e senza dialoghi, per il film di Joseph Kosinski al cinema a fine giugno.

F1 con Brad Pitt è uno degli action sportivi più attesi dell'anno: la produzione Apple Original si è mostrata ancora con uno spot veloce per il Super Bowl. Veloce in tutti i sensi, come potrete apprezzare da questi trenta secondi, senza dialoghi ma con riprese ad alto tasso di spettacolarità su quattro ruote, incidente incluso. Il film diretto da Joseph Kosinski e realizzato con la licenza ufficiale Formula 1, vede nel cast anche Javier Bardem, Kerry Condon e Tobias Menzies. Arriverà al cinema a fine giugno.





F1, la trama del film sulla Formula 1 con Brad Pitt