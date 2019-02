Ezra Miller sarà protagonista del thriller The Mourner

Dopo essere stato protagonista di tre film mainstream della Warner come Justice League e i due capitoli di Animali Fantastici, Ezra Miller tornerà al cinema più indipendente di inizi carriera. Il ventiseienne originario del New Jersey sarà infatti tra i protagonisti del thriller The Mourner, adattamento cinematografico del romanzo Itamu Hito (titolo originale) scritto dal giapponese Arata Tendo. Si tratta tecnicamente di un remake, in quanto nel 2015 è già stato tratto un lungometraggio dallo scritto dell’autore.

Al centro della storia troveremo una detective della squadra omicidi resa ormai cinica dal proprio lavoro. Mentre sta indagando su degli assassinii legati a un traffico di prostituzione, la donna incontra un ragazzo (Miller) che come scopo nella vita ha quello di recarsi sulle tombe di chi non ha nessuno a ricordarli, e onorare col proprio pianto la loro memoria. La vita della detective verrà cambiata da tale incontro.

Prodotto dalla Echo Lake Entertainment, The Mourner verrà diretto da Casper Kiriya, il quale lavorerà su un adattamento scritto da Robin Shushan. Le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate. Come scrivevamo dunque un ritorno al cinema più “piccolo” e originale per Miller, il quale a inizi carriera ha interpretato piccole gemme come Noi siamo infinito e soprattutto lo spiazzante …e ora parliamo di Kevin. In futuro l’attore potrebbe tornare a impersonare il supereroe più veloce di tutti in Flashpoint, progetto che la Warner/DC aveva annunciato ma che pare al momento “scomparso” dai piani produttivi della compagnia. Lascia sperare il fatto che il progetto non sia stato ancora ufficialmente abbandonato. Aspettiamo e sapremo…