Ewan McGregor sarà Danny Torrance in Doctor Sleep, sequel di Shining

La Warner Bros. ha scelto Ewan McGregor per interpretare la versione adulta di Danny Torrance in Doctor Sleep, seguito del cult-horror Shining diretto da Stanley Kubrick nel 1980. L'autore dei due romanzi Stephen King ha espresso il suo apprezzamento per la scelta della major, che lo scorso anno ha portato sul grande schermo IT, altro capolavoro dello scrittore che ha sbancato il botteghino di tutto il mondo conquistando più di 700 milioni di dollari.

A dirigere Doctor Sleep sarà Mike Flanagan, il quale grazie a Netflix ha gia dimostrato di saper fare un ottimo lavoro con il materiale di King adattando Il gioco di Gerald. La storia di Doctor Sleep ruota intorno Danny che, diventato adulto, non ha ancora superato i traumi e l'orrore vissuto nell'Overlook Hotel, teatro di Shining. Se l'uomo adesso usa il suo potere speciale per aiutare i pazienti dell'ospizio dove lavora a passare a miglior vita in maniera serena, allo stesso tempo però deve fronteggiare una terribile minaccia che arriva da lontano. Danny cercherà infatti di salvare uan giovane ragazza dall'essere catturata e sacrificata da un gruppo di altre persone che possiedono "la luccicanza" (shining in inglese), le quali hanno scoperto di poter aumentare i propri poteri se li risucchiano da altri nel momento in cui muoiono.

A quanto pare la Warner sarebbe intenzionata a realizzare anche in prequel di Shining intitolato Overlook hotel, ma di questo progetto non si sa ancora molto.

Ci permettiamo un consiglio spassionato alla Warner e a Flanagan su chi potrebbe interpretare il personaggio di Rose, il "villain" che guida la setta di assassini. Ebbene, leggendo il romanzo di King ci siamo convinti che nessuna meglio di Allison Janney potrebbe dare sostanza e fascino a questo personaggio. Per favore, executive dalla Warner, leggete questa news!

Costato 19 milioni di dollari nel 1980, Shining fu capace di incassarne ben 43 su solo suolo americano. Ma soprattutto divenne uno degli horror più iconici e amati della storia del cinema, uno di quei film che si condividono la palma di migliore nel suo genere con titoli quali L'esorcista o Rosemary's Baby. Insomma, l'Olimpo del cinema contemporaneo...