Evil Dead Rise: le riprese del nuovo sequel de La casa sono cominciate!

News Cinema

Un post del regista Lee Cronin annuncia l'inizio lavorazione del terzo sequel dell'horror di culto di Sam Raimi La casa. Cast e troupe si trovano in Nuova Zelanda.

Le riprese di Evil Dead Rise sono iniziate. Lo dimostra una fotografia dal set, un'immagine in cui si vede un ciak.

Il nuovo sequel de La casa, che arriva a 40 anni dal primo mitico film diretto da Sam Raimi, è solamente prodotto da quest’ultimo, insieme a Ron Tarpet e a Bruce Cambell alias Ash Williams, che purtroppo non sarà davanti alla macchina da presa. Queste assenze non devono sconvolgerci né preoccuparci, perché lo stesso Raimi ci ha rassicurato circa l'alta qualità dell'horror e soprattutto la bravura del nuovo regista, che è quel Lee Cronin che ha diretto The Hole - L'Abisso.

Evil Dead Rise non è ambientato fra i boschi ma in città e protagoniste della storia sono due sorelle che non si vedono da parecchio tempo e che, dopo essersi ritrovare, devono intraprendere una lotta per la sopravvivenza a causa delle forze malefiche con cui abbiamo ormai una certa familiarità. A interpretare le poverette sono le australiane Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

Lee Cronin sta girando Evil Dead Rise in Nuova Zelanda. Il film, che debutterà direttamente su HBO, segue di 8 anni La casa (The Evil Dead), un rifacimento diretto da Fede Álvarez. Per quanto riguarda i due seguiti de La casa, entrambi diretti da Sam Raimi, La casa 2 uscì nel 1987 e L'armata delle tenebre nel 1992. Infine non bisogna dimenticare la serie tv, andata in onda dal 2015 al 2018, Ash vs Evil Dead, con Campbell nel ruolo di Ash.

La fotografia del ciak di Evil Dead Rise è stata condivisa su Twitter dal regista Lee Cronin, che ha scritto semplicemente: "Giorno 1". Eccola: