Evil Dead Rise: il sequel de La Casa sarà più atroce dell'originale, dice Bruce Campbell

Bruce Campbell fornisce ulteriori dettagli sulla trama di Evil Dead Rise, sequel/reboot de La casa di Sam Raimi, con al centro un personaggio femminile ed è diretto da Lee Cronin.

Vi abbiamo già parlato più volte di Evil Dead Rise, il film che 40 anni (già!) dopo il capostipite diretto da Sam Raimi, Evil Dead ovvero La casa, torna a rivisitare personaggi e storie dell'epocale splatter del regista, che ha conosciuto nel 2013 anche un remake di Fede Alvarez e più di recente la serie tv Ash vs Evil Dead con Bruce Campbell, il protagonista originale. A dirigere la nuova storia è l'irlandese Lee Cronin, regista rivelatosi con il discreto Hole - L'abisso e dunque le aspettative sono alte. Anche perché, come sappiamo, il film stavolta ha una protagonista.

In America Evil Dead Rise andrà direttamente su HBO Max, ma noi speriamo che in Italia venga distribuito al cinema. Nel cast ci sono Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher, mentre Campbell sarà solo produttore esecutivo insieme a Sam Raimi. In un'intervista al sito tedesco Blair Witch, proprio il nostro amatissimo Ash ha fornito nuovi particolari sulla trama.

Bruce Campbell su Evil Dead Rise

Stavolta dietro le quinte, Bruce Campbell non è stato avaro di lodi nel descrivere Evil Dead Rise, sulla cui trama ha rivelato importanti dettagli. Eccoli:

Protagonista è una madre single che si trova alle prese con il libro (il Necronomicon, ndr). In questi anni le storie sono più incentrate sul libro. Il libro va in giro, viene tramandato, le persone provano a sbarazzarsene, poi a seppellirlo o distruggerlo ma non possono farlo. Quindi questo libro salta sempre fuori ed è un'altra storia di quello che succede quando compare in questo particolare gruppo di persone e come distrugge le loro vite. Questa famiglia alla fine del film non è la stessa. Sono distrutti. L'intera famiglia è devastata. Vengono posseduti. Fratelli e sorelle, figli, figlie... quindi sì, è un affare di famiglia, questo si svolge solo all'interno di una famiglia. In questo film sono tutti imparentati. E credo che questo renda la possessione e il fatto di dover uccidere i tuoi parenti perfino più duro. Perché nel primo Evil Dead c'era solo una coppia di fratello e sorella, Ash e sua sorella Shery! Il resto erano solo amici. Invece qua hanno tutti stretti legami di parentela ed è molto più atroce.

La trama ufficiale di Evil Dead Rise

Nel film una stanca Beth fa una visita da tempo dovuta alla sorella Ellie (Sutherland), che cresce da sola tre figli nel suo angusto appartamento di Los Angeles. La riunione tra le due sorelle viene interrotta dal ritrovamento di un libro misterioso sepolto nei sotterranei dell'edificio di Ellie e apre la strada e demoni che li posseggono e spingono Beth in una battaglia feroce per la sopravvivenza, mentre deve affrontare la versione più da incubo immaginabile della maternità.

