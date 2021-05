Evil Dead Rise: il nuovo sequel (al femminile) de La Casa sarà in streaming su HBO Max

News Cinema

40 anni dopo l'originale La casa di Sam Raimi, il franchise non è morto, ma stavolta, col nuovo film della serie, Evil Dead Rise, sarà disponibile non al cinema ma direttamente in streaming. Lee Cronin sarà il regista e senza Ash ci saranno due protagoniste.

Quarant'anni dopo Evil Dead, da noi incongruamente e infelicemente ribattezzato La casa, e quasi 30 dopo L'armata delle tenebre, ultimo capitolo della trilogia horror diretta dal creatore Sam Raimi, il franchise, come i suoi Deadite, resiste ancora. È sopravvissuto a un non eccelso reboot di Fede Alvarez e alla divertentissima serie Ash Vs. Evil Dead in cui abbiamo ritrovato l'Ash Williams di Bruce Campbell. In preparazione c'è adesso un nuovo film della serie, Evil Dead Rise, che - questa è la buona notizia - si riallaccerà alla trilogia originale ma - e qua le cose si fanno meno positive - senza Ash Williams e senza uscita cinematografica, visto che la New Line lo realizzerà per mandarlo direttamente in streaming su HBO Max, mentre in Inghilterra andrà su Canal Plus e in Francia su Metropolitan. In Italia non sappiamo ancora, ma incrociamo le dita.

A produrre il nuovo sequel saranno naturalmente Sam Raimi, Rob Tapert e Bruce Campbell, che ne hanno affidato la regia al promettente Lee Cronin, rivelatosi con l'horror Hole - L'abisso. Al centro ci sono due protagoniste: le australiane Alyssa Sutherland e Lily Sullivan nel ruolo di due sorelle che non si vedono da tempo e il cui incontro - dice la breve trama - viene sconvolto dall'irruzione delle creature che ben conosciamo, costringendole a lottare per la loro sopravvivenza, mentre affrontano una versione da incubo della famiglia.

A proposito del film, Raimi ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Sono felicissimo di riportare Evil Dead nella sua casa originale, la New Line, 40 anni dopo l'uscita del primo film. La storia dello Studio come pioniere dell'horror parla da sola. E sono altrettanto elettrizzato dal lavoro con Lee Cronin, le cui doti di narratore lo rendono il regista ideale per continuare la persistente eredità del franchise.

Bruce Campbell, il nostro caro Ash, ha aggiunto a queste parole: "Evil Dead in fondo parla di persone normali che superano situazioni straordinariamente terrificanti. Non vedo l'ora che Alyssa e Lily indossino i panni intrisi di sangue di coloro che le hanno precedute e che portino avanti quella tradizione". E concludiamo col neoregista, Lee Cronin, che ha detto: "I film di Evil Dead mi hanno riempito di terrore e ammirazione quando li ho visti la prima volta all'età di 9 anni (argh, ndr). Sono eccitato e onorato nel resuscitare le più iconiche forze del male, per i fan e per una nuova generazione".

Le riprese di Evil Dead Rise inizieranno il mese prossimo in Nuova Zelanda, una location sicura anche durante la pandemia e quindi sempre più utilizzata dai cineasti americani. Lo aspettiamo, su piccolo o grande schermo, in un non lontano futuro.