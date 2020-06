Evil Dead Now: in arrivo un nuovo capitolo de La Casa!

News Cinema

L'horror sarà prodotto dalla coppia Raimi/Campbell e diretto da Lee Cronin.

Il nuovo, già annunciato episodio della serie horror de La casa ha adesso un titolo e un regista. Ad annunciarlo il produttore e star assoluta del progetto Bruce Campbell, il quale ha interpretato l’iconico Ash Williams sia nella trilogia diretta da Sam Raimi che nella serie TV ad essa ispirata. Il nuovo film si intitolerà dunque Evil Dead Now e sarà diretto da Lee Cronin, autore di Hole - L'abisso. Il nuovo regista si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura. Da notare che Sam Raimi ha appena collaborato con lui nella serie antologica horror 50 States of Fright.

Come successo già per il (notevole) remake de La casa diretto da Fede Alvarez nel 2013, anche questo nuovo episodio sarà completamente slegato dalla trilogia originale di Raimi e potrebbe avere una protagonista femminile. A questo punto potrebbe aprirsi uno spiraglio per ritorno di Jane Levy nel ruolo di Mia, eroina che alla fine del film di Alvarez si ergeva contro le forze del male.

La trilogia originale de La casa ha costituito una pagina fondamentale nella storia del cinema horror contemporaneo, elevando lo status del genere pur realizzato a bassissimo budget. Ma con una visione assolutamente libera e innovativa.