Evil Dead Burn iniziate le riprese del nuovo capitolo di La Casa!

Sono iniziate le riprese di Evil Dead Burn, nuovo capitolo della saga di La Casa, diretto dal francese Sébastien Vanicek. Cosa sappiamo del film.

Esattamente tra un anno, in America, arriverà al cinema un nuovo capitolo della saga horror di Evil Dead, da noi il più prosaico La Casa, iniziata da Sam Raimi nel 1982. Si intitola Evil Dead Burn, è diretto dal francese Sébastien Vaniček, che lo ha anche scritto insieme a Florent Bernard e, come ha annunciato su Instagram, ha appena iniziato a girarlo.

Evil Dead Burn: cosa sappiamo

Evil Dead Burn uscirà in America, distribuito dalla Warner, il 24 luglio 2026. Il cast è composto da Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright e Souheila Yacoub. Questa la bene augurante dichiarazione del regista in merito al contenuto e al livello di splatter del film: "Ho detto allo Studio che volevo fare un film cattivo, che facesse male, da cui uscirete provati. Ci metterò tutto l'horror che ho dentro, sarà catartico e se non avrò rovinato la mia carriera e potrò continuare a fare film oltre a questo, mi sposterò verso qualcosa di altro genere!". Al momento non si conosce ancora nulla della trama del film.