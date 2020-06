Evil Dead: Bruce Campbell rivela il titolo ufficiale del nuovo capitolo de La casa

News Cinema

Non si intitola in realtà Evil Dead Now il film diretto da Lee Cronin, che avrà tutto un altro approccio rispetto alla storia originale, secondo il protagonista dei classici e della serie tv Bruce Campbell, produttore insieme a Sam Raimi.

Il 9 giugno scorso avevamo appreso che il previsto nuovo film della serie da noi intitolata La casa ma in originale chiamata Evil Dead, era stato assegnato a Lee Cronin, regista inglese del suggestivo Hole - L'abisso, che coi boschi aveva molto a che fare. Oggi dal produttore (assieme a Sam Raimi) e interprete degli originali, Bruce Campbell, abbiamo saputo che il titolo non sarà Evil Dead Now ma Evil Dead Rise, forse per sottolineare la sperata resurrezione del franchise.

In un'ampia intervista pubblicata su Diabolique Magazine in occasione del terzo volume della sua autobiografia di prossima uscita, "The Cool Side of My Pillow", Campbell ha dichiarato che questo è il titolo ufficiale e che al momento si sta lavorando a una nuova versione della sceneggiatura. "Non credo che si farà nente fino al 2021. Andiamo avanti a tutta velocità, siamo elettrizzati" ha aggiunto, oltre a dire che si tratterà di "una situazione completamente nuova. Niente capanne nei boschi".

Già si sapeva che il film non avrebbe avuto Ash come protagonista e probabilmente non avrà nessun legame col reboot di Fede Alvarez, ma sarà una storia originale ambientata nell'universo in cui imperversano i Deadites. Come ha dimostrato la serie Ash Vs. Evil Dead, c'è spazio anche per nuovi protagonisti.

Se il film uscirà l'anno prossimo sarà (speriamo) un bel modo per festeggiare il 30esimo anniversario de La casa, uno dei film fondamentali del genere horror, non solo degli anni Ottanta.