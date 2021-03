Everybody Here Wants You: un biopic su Jeff Buckley al via con Reeve Carney protagonista

News Cinema

Il produttore Orian William debutterà nella regia con Everybody Here Wants You, film biografico dedicato a Jeff Buckley e approvato dalla sua famiglia. Il musicista e cantautore avrà il volto di Reeve Carney.

In un periodo nel quale i biopic dedicati a rockstar e popstar che hanno lasciato il segno nella storia della musica vanno felicemente di moda, siamo contenti di annunciare un progetto intitolato Everybody Here Wants You che riguarda l'immenso Jeff Buckley, cantautore e chitarrista statunitense dalla voce inconfondibile morto per annegamento a soli 30 anni nel 1997.

Da fan di Penny Dreadful siamo anche contenti del fatto che a interpretare Buckley in Everybody Here Wants You sarà Reeve Carney, che nella serie tv con Eva Green era Dorian Gray. Lo vedremo prossimamente in Gucci di Ridley Scott, nel quale affiancherà Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino.

A dirigere il film sulla vita di Jeff Buckley, che seguirà passo passo la sua breve carriera e lo accompagnerà fino alla tragica scomparsa, sarà Orian Williams, conosciuto come il produttore de L'ombra del vampiro e di Control, il biopic su Ian Curtis dei Joy Division.

Everybody Here Wants You ha avuto la benedizione dei familiari di Buckley, e la madre di Jeff ha dichiarato: "Prometto ai fan di Jeff che questa sarà l'unica trasposizione ufficiale della sua storia che sarà fedele a lui e alla sua eredità. Per fortuna la mia determinazione a riunire tutti i partecipanti giusti, a prescindere dal tempo impiegato, sta per raggiungere il miglior risultato possibile".

Le riprese di Everybody Here Wants You potrebbero cominciare in autunno per un'uscita in sala nel 2022, magari in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Jeff Buckley. A questo punto siamo curiosi di scoprire se Reeve Carney canterà le canzoni dell'artista come ha fatto per esempio la Zellweger in Judy oppure no.

Per amor di precisione, ricordiamo che a Jeff Buckely sono stati dedicati anche Greetings from Tim Buckley, sulle 48 ore precedenti la partecipazione di Jeff a un concerto-tributo in onore di suo padre Tim tenutosi a Brooklyn nel 1991, e Mystery White Boy, rimasto bloccato. Nel primo Jeff aveva il volto di Penn Dayton Badgley, il Dan Humphrey di Gossip Girl.