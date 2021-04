Every House is Haunted è il nuovo horror di Corin Hardy per Netflix

News Cinema

Il regista inglese Corin Hardy, autore di The Hallow e The Nun, torna all'horror con Every House is Haunted, prodotto da Sam Raimi. Di cosa parla.

Continuano le acquisizioni di Netflix, che sta cercando di ampliare la sua offerta nell'ambito del cinema di genere. Il nuovo progetto sarà un horror diretto dal regista di The Hallow e del grande successo The Nun, Corin Hardy, intitolato Every House is Haunted e prodotto da Sam Raimi.

Hardy, che di recente ha diretto quattro episodi di Gangs of London, torna con questo progetto al suo genere preferito, che lo ha imposto all'attenzione di Hollywood (anche se The Nun, diciamolo, faceva acqua da tutte le parti, almeno per noi horrorofili duri e puri).

Però è un regista molto bravo a creare inquietanti atmosfere, e se ha la storia giusta, come questo film lascia ben sperare, può uscirne qualcosa di ottimo. La trama di Every House is Haunted è la seguente:

Un investigatore delle assicurazioni cerca prove per smentire la pretesa che la morte di una coppia sia stata causata da una casa stregata, ma i suoi dubbi vengono messi alla prova da un medium e dai misteriosi avvenimenti a cui assiste coi suoi stessi occhi.

Essendo fan del genere "case stregate" ci aspettiamo molto da questo film, tratto da un racconto di Ian Rogers intitolato "The House on Ashley Avenue", inserito nella raccolta che dà il titolo al film, pubblicata nel 2013.