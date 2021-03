Every Breath You Take: il trailer del thriller con Casey Affleck (non della canzone dei Police)

News Cinema

Uno psichiatra, una paziente che si suicida, un parente della defunta che si tramuta in uno stalker. Nel cast del film ci sono anche Sam Claflin, Michelle Monaghan, Veronica Ferres e India Eisley.

Si chiama come una delle canzoni più note e amate dei Police il nuovo thriller che vede protagonista Casey Affleck, affiancato da Sam Claflin, Michelle Monaghan, Veronica Ferres e India Eisley.

Diretto da Vaughn Stein, regista di Terminal e Inheritance, Every Breath You Take vede Affleck nei panni di uno psichiatra che deve fare i conti prima con il suicidio di una paziente, e poi col fratello della defunta che, sconvolto dal dolore, si tramuta in uno stalker determinato a distruggere la sua vita e la sua famiglia con l'astuzia e con l'inganno.

Negli Stati Uniti, Every Breath You Take debutterà in sale selzionate e in digitale il prossimo 2 aprile.

Every Breath You Take è un teso thriller psicologico su uno psichiatra (Casey Affleck) la cui carriera viene messa in pericolo quando una paziente si suicida. Quando il medico invita l'unico parente in vita della donna, il fratello (Sam Claflin), in casa sua per conoscere sua moglie (Michelle Monaghan) e sua figlia, la vita della sua famiglia viene improvvisamente sconvolta.