Evento DC FanDome: chi ci sarà e come partecipare il 22 agosto

Da qualche mese la DC Comics e la Warner Bros stanno lavorando la DC FanDome, evento virtuale senza precedenti programmato per il 22 agosto. Chi ci sarà e come si può partecipare?

Con il mondo ancora in gran parte immobilizzato, arriva un'esperienza virtuale senza precedenti firmata DC Comics e Warner Bros. Da qualche mese gli organizzatori di questo evento stanno lavorando per far incontrare i fan con attori, artisti e tecnici del mondo DC, in un lasso di tempo di 24 ore con un programma fitto appuntamenti. Il DC FanDome chiama a raccolta oltre trecento personalità che hanno preso (e/o stanno prendendo) parte ai film, alle serie animate, alle serie live-action, ai giochi e ai fumetti del brand DC Comics, e che provengono da tredici diversi paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Filippine, Sudafrica, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.

DC FanDome: il programma dell'evento virtuale

Il DC FanDome si svolgerà in un arco di 24 ore il 22 agosto. È dunque imminente l'inizio di ciò che si presenta come un mastodontico incontro online fatto di 100 ore di programmazione per celebrare i personaggi DC Comics tra passato, presente e futuro. Ci saranno panel a cui assistere, contenuti dietro le quinte e anticipazioni esclusive su ciò che arriverà nei prossimi anni. Per esempio, potremo conoscere i dettagli dell'esperienza sul set di Shazam! direttamente dalla voce del suo protagonista Zachary Levi per poi passare al panel sullo stato dei lavori di Black Adam e ascoltare come Dwayne Johnson stia immaginando l'entrata in scena del suo anti-eroe. Un aggiornamento su The Suicide Squad arriverà grazie al regista James Gunn. E Wonder Woman 1984? Sì, si potra ingannare l'attesa ascoltando in conversazione il cast del film, da Gal Gadot a Chris Pine passando per Kristen Wiig e Pedro Pascal. I panel dedicati a Batman non si contano. Tra questi ce n'è uno sui doppiatori di vari paesi che danno la voce al Cavaliere Oscuro nella versione animata, oltre all'atteso update sulla lavorazione interrotta di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson. Tutto questo, che non è tutto, soltanto per restare nel mondo dei film. Il programma completo è esplorabile in una suddivisione per aree all'indirizzo schedule.dcfandome.com, dove bisogna registrarsi e annotarsi il calendario degli appuntamenti secondo il proprio interesse.