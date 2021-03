Evangeline Lilly innamorata del Pinocchio di Matteo Garrone: "Mi piacerebbe collaborare con lui"

News Cinema

Uscito negli Stati Uniti lo scorso Natale, nelle sale del paese che erano aperte, il Pinocchio di Matteo Garrone è ora disponibile anche On Demand e l'attrice Evangeline Lilly lo ha visto.

Nonostante occupi uno dei ruoli da superoina del Marvel Cinematic Universe, e sia stata Tauriel nella trilogia de Lo Hobbit, per molti di noi Evangeline Lilly sarà sempre l'ambigua e problematica Kate Austen della serie Lost. ma forse non sapete che l'attrice è anche autrice di una graphic novel per giovani lettori intitolata The Squickerwonkers, personaggi da lei inventati con le illustrazioni dell'artista Rodrigo Bastos Didier. Perché è importante saperlo? Perché le immagini del suo mondo fiabesco non sono così distanti dalla visione con cui Matteo Garrone ha caratterizzato il suo Pinocchio. Il film è stato acquistato e distribuito nelle sale statunitensi lo scorso Natale (in quelle che erano aperte) dalla società Roadside Attractions ed è ora disponibile On Demand in tutto il paese. Evangeline Lilly lo ha visto e ha scritto che "ora per me non c'è altro Pinocchio".

L'attrice ha già dedicato tre post del suo account Instagram al film, scrivendo per il primo, queste parole: "La buona arte ti trasporta così totalmente che quando torni in te, sei perfettamente consapevole della tua realtà. A me è successo con Pinocchio di Matteo Garrone ieri sera. Quando mi sono svegliata dalla fantasia stravagante che mi ha rapito, la mia vita si è improvvisamente riempita di quella magia e meraviglia che avevo oscurato nello sforzo di vivere". Come abitualmente fa, Evangeline risponde con piacere ai commenti dei follower. In uno di questi dice che, per quello che ha visto in questo film, adorerebbe collaborare con Matteo Garrone.

Evangeline Lilly fra due mesi sarà sul set di Ant-Man 3, intitolato Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L'ultimo film dell'attrice è uscito da poco in digital release negli Stati Uniti, si intitola Crisis e include nel cast anche Gary Oldman, Armie Hammer, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans e Lily-Rose Depp.

Evangeline Lilly ha visto Pinocchio in italiano con i sottotitoli inglesi. Qui sotto potete vedere il trailer del film nella versione doppiata in inglese da attori italiani, curata dallo stesso Matteo Garrone.