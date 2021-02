Evan Rachel Wood accusa di molestie Marilyn Manson

News Cinema

L’attrice ha usato il suo account Instagram per parlare delle molestie e gli abusi subiti dal suo ex fidanzato, il cantante Marilyn Manson.

Ha usato il suo account Instagram, con un post semplice, solo del testo e uno sfondo bianco, per diffondere la sua dolorosa testimonianza di violenza subita. L’attrice Evan Rachel Wood, a Hollywood fin da bambina, con genitori attori, si è fatta conoscere per il dramma adolescenziale Thirteen, ottenendo una nomination agli Screen Actors Guild. In seguito l’abbiamo vista in tanti film, e negli ultimi anni nella serie televisiva di culto Westworld.

Questa mattina ha scritto che la persona colpevole di averla resa una sopravvissuta alla violenza domestica, come si è definita in passato, è il cantante Marilyn Manson. I due sono stati legati sentimentalmente dal 2007, quando lei aveva 19 anni e lui 38. Si sono fidanzati tre anni dopo, rompendo poi nel 2011.

Ecco le sue parole, “Il nome del mio abusatore è Brian Warner, anche noto al mondo come Marilyn Manson. Ha iniziato ad adescarmi quando ero un’adolescente e mi ha abusato orribilmente per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello e mi ha manipolato fino a sottomettermi. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per rivelare quanto sia pericoloso quest’uomo e richiamare alle proprie responsabilità le molte industrie che glielo hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sono al fianco delle molte vittime che non staranno più in silenzio”.

La Wood aveva iniziato a parlare del suo status di sopravvissuta a stupro e violenza domestica in un articolo di alcuni anni fa per Rolling Stone, impegnandosi poi come attivista. Ha contribuito alla stesura di un provvedimento di legge dello stato della California in favore delle vittime di abusi.