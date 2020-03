Eva Mendes è con noi italiani: "Ti amo Italia! Sono con te Italia! Forza Italia!"

News Cinema

L'attrice e imprenditrice Eva Mendes, moglie di Ryan Gosling, si è unita alle celebrità che stanno inviando affetto e supporto morale al nostro paese in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

Anche Eva Mendes si unisce alle celebrità oltreoceano che inviano messaggi d'affetto e di supporto morale agli italiani. L'attrice, o ex attrice, si è ritirata nel 2014 dalla recitazione per fare la mamma a tempo pieno delle due bambine Esmeralda e Amada avute da Ryan Gosling, con cui è sposata dal 2016. Nel frattempo ha avviato una carriera da fashion designer creando una sua linea di abiti, borse e accessori per il brand New York and Co. che promuove lei stessa come modella sui suoi account social. Eva Mendes ha postato ieri per noi italiani, in questo difficile periodo di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, un messaggio affetto in cui spiega anche il suo legame con il nostro paese.

Ricordi di un periodo magico in Italia l'anno scorso. A volte mi sento come un'italiana onoraria (o mi piace pensare che lo sia). Il mio amore per L'italia scorre profondo. Siccome non posso visitare il mio paese natale Cuba, l'Italia è stata come una seconda casa per me dalla prima volta che ci sono stata a 23 anni. Quindi voglio dire, fino alla prossima volta... Ti amo Italia! Sono con te Italia! Forza Italia!

La Mendes ha postato una foto scattata lo scorso anno, mentre era in vacanza in Italia, e tra i commenti dei suoi follower c'è chi le scrive quanto sia incredibile la somiglianza con Sophia Loren. L'ultimo film interpretato all'attrice è Lost River, esordio alla regia del marito Ryan Gosling.