Eva Green nel Dumbo di Tim Burton

L'ultima volta che abbiamo avuto notizia della versione live-action di Dumbo targata Tim Burton - progetto di cui si discute da lungo tempo - è stato nel mese di febbraio, quando Will Smith, a cui era stato offerto un ruolo, aveva deciso di uscire di scena e di non mettere il proprio talento al servizio dell'immaginazione e della bravura nel dirigere gli attori del regista di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali. Adesso il film torna prepotentemente a far parlare di sè perchè è entrata a far parte del cast una grande star nonché una delle muse ispiratrici Burton: Eva Green.

In realtà l'attrice starebbe ancora valutando la proposta, ma ci piace pensare che alla fine dirà di sì e che interpreterà uno dei personaggi principali dell'adattamento del classico d'animazione della Disney del 1941. Del film, al momento, sappiamo che avrà un cattivo che potrebbe essere interpretato da Tom Hanks (che è stato contattato tempo fa), che nella parte del padre della famiglia protagonista potrebbe esserci Chris Pine, che l'avventura dell'elefantino andrà di pari passo con le vicende e il viaggio interiore dei personaggi umani e che la sceneggiatrice Ehren Kruger (che ha firmato lo script degli ultimi tre Transformers) si è presa più di una licenza poetica con la storia. Chi è per esempio il villain di turno?

A queste domande speriamo di poter dare presto una risposta, nella speranza che la francese dai capelli corvini e gli occhi azzurri che tanto abbiamo amato nelle tre stagioni di Penny Dreadful possa davvero arricchire una nuova fantasmagoria del grande Tim.