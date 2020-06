Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ha un imperdibile trailer!

News Cinema

Il full trailer della commedia Netflix con Will Ferrell e Rachel McAdams Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, dedicata al celebre contest canoro, promette di farci ridere anche più dello show originale.

Dopo averci deliziato con la canzone Volcano Man, Netflix ci regala il primo, spassoso trailer di Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, che vede uno sfigatissimo duo islandese, interpretato dalla nuova e stratosferica coppia comica formata da Will Ferrell e Rachel McAdams, partecipare all'ambito nonché pacchianissimo contest di musica europeo.

Lui, Lars, deve dimostrare al padre bello e severo (Pierce Brosnan in gran forma) di non essere un perfetto idiota, ma poi vedrete che succede. Nel cast troviamo anche Dan Stevens, che - se ce lo permettete - dai tempi di Downton Abbey è diventato anche più affascinante, nel ruolo di un sexy e arrogante concorrente. Nel cast anche Demi Lovato e Natasia Demetriou, mentre a dirigere le danze è David Dobkin, regista di Due single a nozze.

L'arrivo di questa bomba comica su Netflix è previsto per il 26 giugno, non sappiamo se in contemporanea anche in Italia.