Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga: il film da vedere e commentare insieme lunedì 6 luglio con SimulWatch

Produzione originale Netflix, Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga è un film che racconta di una coppia di cantanti islandesi all'inseguimento di un sogno artistico. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 6 luglio alle 18.

La visione condivisa di lunedì 6 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film originale prodotto da Netflix e disponibile esclusivamente sulla piattaforma streaming del colosso americano. Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga è una commedia che mette in scena il sogno di una coppia di cantanti islandesi di partecipare alla più grande concorso musicale europeo.

Il film è diretto da David Dobkin e scritto da Andrew Steele e Will Ferrell. Quest'ultimo ne è anche il protagonista insieme a Rachel McAdams. Nel cast del film compaiono anche Pierce Brosnan e Demi Lovato. L'appuntamento per vedere tutti insieme Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 6 luglio alle 18.

L'Eurovision Song Contest è una manifestazione competitiva trasmessa ogni anno in diretta mondiale in cui si esibiscono artisti di varie nazioni del vecchio continente. L'evento esiste dal 1956 ed è basato sul Festival di Saremo, nato cinque anni prima. Il film Netflix vede protagonista una coppia di cantanti islandesi che sognano da tutta la vita di poter partecipare all’Eurovision Song Contest. Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams) sono due amici che condividono la passione per la musica sin da bambini, per questo hanno deciso di formare un duo, i Fire Saga. Quando la loro rivale Katiana (Demi Lovato), scelta per rappresentare l’Islanda all’Eurovision, muore durante una festa in barca insieme a tutti gli altri concorrenti che hanno partecipato alle selezioni nazionali, per Lars e Sigrit arriva il momento del riscatto: saranno loro a rappresentare il loro Paese al rinomato festival. I due partono così alla volta di Edimburgo, dove si terrà l’Eurovision, ma la loro permanenza e scalata verso le finali sarà messa a dura prova.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

