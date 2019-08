Eurovision: Pierce Brosnan raggiunge Will Ferrell e Rachel McAdams nella commedia di David Dobkin

News Cinema

L'attore sarà l'uomo più bello d'Islanda e il padre di uno dei protagonisti del film Netflix sull'Eurovision Song Contest.

Pierce Brosnan ha dimostrato di avere grande senso dell'ironia e capacità di mettersi in gioco quando ha accettato di ballare e di intonare i brani degli ABBA in Mamma Mia!, in particolare quando ha cantato, insieme a Meryl Streep, "The Winner Takes It All". Ci regalerà qualcosa di analogo in Eurovision, il film Netflix di David Dobkin dedicato alla celeberrima gara canora Eurovision Song Contest? Probabilmente no, visto che la sua parte non è quella di un concorrente, ma del padre dell'aspirante musicista islandese Lars Erickssong (Will Ferrell), che insieme alla bella Sigrit Ericksdottir ha l'occasione di rappresentare il suo paese e magari vincere. Il film, di cui già vi abbiamo dato notizia, riporta il regista a lavorare sia con Ferrell che con Rachel McAdams (che sarà Sigrit), già diretti in Due single a nozze. Ferrell è anche autore del copione insieme ad Andrew Steel e la commedia, di cui ignoriamo l'uscita, è attualmente in lavorazione fra il Regno Unito e l'Islanda

Brosnan, di cui non dimenticheremo mai la classe e l'eleganza nel ruolo di James Bond (ricoperto 4 volte), sarà, in Eurovision, l'uomo più bello d'Islanda, e quindi supponiamo che il personaggio di Ferrell soffrirà il suo carisma o lo detesterà.

L'Eurovision Song Contest, noto in Italia come Eurofestival, ha avuto la sua prima edizione nel 1956 a Lugano, viene trasmesso in televisione ed è sempre molto seguito. L'edizione 2019 ha visto trionfare i Paesi Bassi e cantare, ovviamente fuori gara, Madonna.