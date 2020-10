European Film Awards: si terrà con una cerimonia virtuale a Berlino la 33° edizione

News Cinema

Gli EFA rinviano al 2022 la premiazione in Islanda, a Reykjavik, e si svolgeranno a Berlino con una cerimonia solo virtuale a causa della pandemia.

La 33ma edizione degli European Film Awards si svolgerà con una cerimonia virtuale, senza pubblico, e sarà trasmessa in streaming dalla sede della European Film Academy, a Berlino, sabato 12 Dicembre 2020.

Con grande rammarico ma di comune accordo, la European Film Academy (EFA), il Sindaco della città di Reykjavik e il Ministro Islandese dell’Educazione, delle Scienze e della Cultura, hanno deciso di cancellare l’evento di Dicembre 2020 nella capitale islandese e hanno annunciato invece che la cerimonia della 35ma edizione degli European Film Awards si terrà a Reykjavik nel Dicembre 2022.

Seguendo il suo solito ritmo, la 34ma edizione degli EFA avrà invece luogo a Berlino nel 2021.

La decisione è stata determinata dal peggioramento della situazione causata dalla pandemia COVID-19 in un numero sempre maggiore di paesi europei, così come in Islanda. La pandemia avrebbe influenzato tutti gli eventi che solitamente hanno luogo durante il weekend degli EFA. Le procedure per l’assegnazione dei premi rimarranno le stesse e la maggior parte dei vincitori sarà decretata direttamente dagli oltre 3.800 membri EFA. A causa della pandemia anche le nomination saranno annunciate online, martedì 10 novembre, con un livestream dal Festival del Cinema Europeo di Siviglia, partner di lunga data degli EFA.

Il Presidente degli EFA Mike Downey commenta: “Non è stata una decisione facile, ma è stata presa con responsabilità pensando al benessere dei nostri ospiti. Nessuno è più dispiaciuto di noi degli EFA e dei nostri amici islandesi del non poterci riunire quest’anno a Reykjavik. Insieme ci siamo impegnati con creatività, energia e passione alla messa a punto del weekend degli EFA e siamo diventati una grande squadra. La buona notizia, in ogni caso, è che tutto ciò non andrà perduto e che continueremo la nostra stimolante collaborazione per dar vita a una celebrazione del cinema europeo ancora più entusiasmante in Islanda nel Dicembre 2022, quando speriamo il mondo avrà sconfitto il COVID-19. Nel frattempo continuerà a crescere la foresta degli EFA a Heiðmörk, piantata lo scorso luglio assieme alla Reykjavik Forest Association e l’aiuto dei nostri amici della comunità cinematografica islandese. I 3750 alberi cresceranno rigogliosamente grazie all’aria meno inquinata, e aspetteranno il nostro ritorno tra due anni”.

Lilja Alfreðsdóttir, Ministro islandese dell’Educazione, delle Scienze e della Cultura ha detto: “È un grande piacere e un onore per l’Islanda poter ospitare gli European Film Awards nel 2022. Non vedevamo l’ora di invitare in Islanda ospiti da tutta Europa per celebrare la collaborazione nel cinema e nella produzione cinematografica europei. Purtroppo il picco globale della pandemia COVID ha fermato i nostri piani. Siamo comunque ottimisti ed entusiasti di lavorare con la European Film Academy alla pianoficazionie delle celebrazioni per il 2022, augurandoci di vedervi tutti a Reykjavik tra due anni!“

Dagur B. Eggertsson, Sindaco di Reykjavik: “Non vedevamo l’ora di mostrare ai nostri ospiti tutto quello che Reykjavík, il cinema islandese e le nostre industrie creative hanno da offrire. Ma questa era l’unica decisione sensata da prendere in questo momento. Tra due anni si spera avremo sconfitto il virus e sarà ancora più emozionante ospitare questo incredibile evento all’Harpa, il nostro bel auditorium e centro congressi. Ci vediamo a Reykjavík nel 2022!”