Europa, "Based on a True Story": gli effetti della Brexit nel documentario ibrido del Carbonia Film Festival

La finzione di una storia si mescola alla realtà in una Londra invasa dai manifestanti, nel film Europa, "Based on a True Story" del regista ruandese Kivu Ruhorahoza.

È in corso di svolgimento in Sardegna il Carbonia Film Festival la cui programmazione di corti e lungometraggi proseguirà fino all'11 ottobre. Tra i film lunghi della selezione in concorso, figura anche Europa, "Based on a True Story", un'opera che mescola finzione a riprese in stile documentaristico. Il regista ruandese Kivu Ruhorahoza scrive e dirige una storia intitolata A Tree Has Fallen in cui un misterioso uomo nigeriano di nome Simon ritorna a Londra per chiudere i rapporti in sospeso con Anna, una donna di etnia mista che ha amato, e il di lei ex marito britannico di razza caucasica Bruce. Le dinamiche tra i tre innescano tensioni e metteno in risalto le disparità, anche su scala più ampia, visibili nel riflesso tra i continenti di origine: Africa e Europa.

La particolarità di Europa, "Based on a True Story" risiede nella scelta di mostrare le difficoltà nelle quali si è trovato il regista durante le riprese di questo film. In un momento drammatico in cui la Brexit sta cambiando la vita di molte persone, in particolare lo scenario dell'immigrazione tanto dall'Europa quanto dagli altri continenti verso la Gran Bretagna, Kivu Ruhorahoza decide di accendere la sua videocamera anche per strada. La storia di A Tree Has Fallen si alterna dunque alle riprese vere delle manifestazioni che hanno tenuto banco l'anno scorso nelle vie di Londra, quando migliaia di persone protestavano contro i partiti di destra, contro la Brexit e Trump, mescolandosi ai festeggiamenti del Gay Pride.

Il regista riflette a voce alta, narrando la sua esperienza di filmmaker in questo contesto ostile mentre scorrono le immagini. La sua permanenza a Londra sta arrivando verso il capolinea, mentre il sentimento xenofobo della popolazione aumenta, così come accade al personaggio di Bruce nella storia.

Nel 2020, in risposta al clima di incertezza legato all’emergenza sanitaria, il Carbonia Film Festival si apre al digitale, con la sala virtuale realizzata insieme a Festival Scope ad ospitare lo streaming dei film in concorso e una serie di contenuti speciali. Europa, "Based on a True Story" è visibile gratuitamente per 48 ore a questo indirizzo online.carboniafilmfest.org.