Euphoria: il primo trailer del film con Alicia Vikander ed Eva Green

È stato da poco diffuso in rete un primo breve trailer di Euphoria, un film di cui vi abbiamo già parlato in passato e in cui Alicia Vikander e Eva Green interpretano il ruolo di due problematiche sorelle che intraprendono un viaggio in Europa per tentare una difficile riconciliazione.

Il film è diretto da Lisa Langseth, la regista che ha offerto a Vikander i primi grossi ruoli che le hanno permesso di essere notata e di affermarsi a Hollywood e questo spiega i sottotitoli in svedese.

Del cast di Euphoria fanno parte anche Charlotte Rampling Charles Dance, Mark Stanley è Adrian Lester. Le riprese si sono svolte a Monaco e sulle alpi bavaresi e non si conosce ancora una data di uscita per il nostro paese ma si sa che sarà distribuito dalla BIM.